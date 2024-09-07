Вночі в Рівненській області було чути вибухи: що відомо про атаку

Вночі проти 7 вересня у Рівненській області було чутно вибухи. Під час повітряної тривоги було збито повітряні цілі ворога.

Про це повідомив керівник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

"Тривожною видалась ніч на Рівненщині. Маємо збиття повітряних цілей ворога", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ОВА, люди не постраждали. Наразі на місці збиття працюють відповідні служби.

Зауважимо, що протягом ночі в регіоні двічі оголошували тривогу - близько 02:30 та 06:30. ПС попереджали про рух БпЛА.

Як повідомлялося, вночі у Хмельницькій області сталися вибухи під час повітряної тривоги. В регіоні спрацювали сили ППО.

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