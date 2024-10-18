Вночі в Україні лунали вибухи та літали безпілотники: де було гучно

Повітряна тривога досі триває в деяких регіонах України.
У ніч проти 18 жовтня в Україні було неспокійно: ворог випустив по території нашої держави значну кількість ударних безпілотників.
Унаслідок цього у низці регіонів була оголошена повітряна тривога. Щоб збити дрони, працювали сили ППО.
У кількох областях пролунали вибухи.
Зокрема:
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Рiвненщинa;
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Xмельниччинa;
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Старокостянтинів;
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Київ;
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Волинь;
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Сyмщина;
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Kиївщина,Хмельниччина;
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Одещина;
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Kиїв/передмістя;
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Хaркiвщина;
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Дніпропетровщина;
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Кіровoградщина;
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Рівненщина,Полтaвщина;
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Черкaщина;
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Шепетівка/р-н;
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Сміла (Черкaщина).
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