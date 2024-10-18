Вночі в Україні лунали вибухи та літали безпілотники: де було гучно

У ніч проти 18 жовтня в Україні було неспокійно: ворог випустив по території нашої держави значну кількість ударних безпілотників.

Унаслідок цього у низці регіонів була оголошена повітряна тривога. Щоб збити дрони, працювали сили ППО.

У кількох областях пролунали вибухи.

Зокрема:

Рiвненщинa;

Xмельниччинa;

Старокостянтинів;

Київ;

Волинь;

Сyмщина;

Kиївщина,Хмельниччина;

Одещина;

Kиїв/передмістя;

Хaркiвщина;

Дніпропетровщина;

Кіровoградщина;

Рівненщина,Полтaвщина;

Черкaщина;

Шепетівка/р-н;

Сміла (Черкaщина).

Також читайте Ворог просунувся у Часовому Яру - Deep State

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.