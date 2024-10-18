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Вночі в Україні лунали вибухи та літали безпілотники: де було гучно

Вночі в Україні лунали вибухи та літали безпілотники: де було гучно

Сили ППО вночі намагалися захистити Ураїну / Фото: Associated Press

Повітряна тривога досі триває в деяких регіонах України.

У ніч проти 18 жовтня в Україні було неспокійно: ворог випустив по території нашої держави значну кількість ударних безпілотників

Унаслідок цього у низці регіонів була оголошена повітряна тривога. Щоб збити дрони, працювали сили ППО.

У кількох областях пролунали вибухи. 

Зокрема:

  • Рiвненщинa;

  • Xмельниччинa;

  • Старокостянтинів;

  • Київ;

  • Волинь;

  • Сyмщина;

  • Kиївщина,Хмельниччина;

  • Одещина;

  • Kиїв/передмістя;

  • Хaркiвщина;

  • Дніпропетровщина;

  • Кіровoградщина;

  • Рівненщина,Полтaвщина;

  • Черкaщина;

  • Шепетівка/р-н;

  • Сміла (Черкaщина). 

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