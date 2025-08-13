Вночі війська РФ вдарили "Шахедами" і балістикою: скільки цілей знищила ППО

Ракетний удар. / © Associated Press

Вночі проти 13 серпня російська армія запустила по Україні 49 БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також вдарила двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23. Протиповітряна оборона знищила 32 дрони і дві ракети.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Російські війська вдарили ударними безпілотниками по Донецькій, Сумській і Чернігівській областях. Тим часом ракети атакували Полтавщину. Зафіксовано влучання 17 БпЛА на 15 локаціях.

“Станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 34 цілі: дві балістичні ракети та 32 БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни”, - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, росіяни запускали дрони з напрямків Курська, Приморсько-Ахтарська та Шаталово, а Іскандер-М/KN-23 - із Курської області.