Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вночі ворог завдав удару по Україні, застосувавши крилаті ракети та дрони-камікадзе

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
18к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Вночі ворог завдав удару по Україні, застосувавши крилаті ракети та дрони-камікадзе

Росія знову застосувала масовану атаку проти України / Фото: ТСН.ua

Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового масованого ракетного та авіаційного удару по Україні.

Вони застосували крилаті ракети Х-101/Х-555 та дрони-камікадзе типу “Shahed”.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у соціальних мережах. 

Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби противник завдав ракетного та авіаційного удару по території України, застосувавши 3 аеробалістичні ракети Х-47 “Кинджал”, 3 крилаті ракети Х-22 та 4 дрони-камікадзе “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони 3 дрони-камікадзе було знищено.

Крім того, ворог завдав 49 авіаційних ударів, здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Нагадаємо, що у Хмельницьку вночі пролунав вибух

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
18к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація