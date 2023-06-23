Вночі ворог завдав удару по Україні, застосувавши крилаті ракети та дрони-камікадзе

Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового масованого ракетного та авіаційного удару по Україні.

Вони застосували крилаті ракети Х-101/Х-555 та дрони-камікадзе типу “Shahed”.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у соціальних мережах.

Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби противник завдав ракетного та авіаційного удару по території України, застосувавши 3 аеробалістичні ракети Х-47 “Кинджал”, 3 крилаті ракети Х-22 та 4 дрони-камікадзе “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони 3 дрони-камікадзе було знищено.

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Крім того, ворог завдав 49 авіаційних ударів, здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Нагадаємо, що у Хмельницьку вночі пролунав вибух.