Вночі ворог атакував низку українських міст: де лунали вибухи
Ворог застосовує безпілотники та авіабомби для обстрілів українських територій.
В ніч проти 31 березня у низці міст України пролунали вибухи під час атак російських загарбників.
Про це інформує Суспільне.
За інформацією кореспондентів видання, вибухи було чутно у Запоріжжі та Миколаєві.
Крім того, вибух був зафіксований у передмісті Харкова.
Повітряні сили перед вибухами повідомляли про наближення ворожих ударних БпЛА до Харкова та Миколаєва, а також про пуски керованих авіаційних бомб у напрямку Запоріжжя.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 31 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що у Дніпрі пролунало кілька вибухів під час повітряної тривоги.