Вночі ворог атакував низку українських міст: де лунали вибухи

Ворог застосовує безпілотники та авіабомби для обстрілів українських територій.

Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Робота ППО

Робота ППО / © Getty Images

В ніч проти 31 березня у низці міст України пролунали вибухи під час атак російських загарбників.

Про це інформує Суспільне.

За інформацією кореспондентів видання, вибухи було чутно у Запоріжжі та Миколаєві.

Крім того, вибух був зафіксований у передмісті Харкова.

Повітряні сили перед вибухами повідомляли про наближення ворожих ударних БпЛА до Харкова та Миколаєва, а також про пуски керованих авіаційних бомб у напрямку Запоріжжя.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 31 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що у Дніпрі пролунало кілька вибухів під час повітряної тривоги.

