Вночі ворог атакував припортову інфраструктуру Ізмаїльського району
У ніч проти 2 вересня російські дрони знову атакували Ізмаїльський район Одещини. Завдяки швидкій реакції вдалося уникнути масштабних руйнувань і жертв.
Вночі 2 вересня російські окупаційні війська спрямували ударні безпілотники по припортовій інфраструктурі Ізмаїльського району.
За даними місцевої влади, завдяки своєчасному реагуванню вдалося запобігти значним наслідкам атаки та жертвам серед цивільного населення.
Виниклі внаслідок ударів пожежі були швидко локалізовані та ліквідовані підрозділами екстрених служб.
Мешканців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до її відбою.
Нагадаємо, що атака дрона на Ніжин залишила місто без води та електрики.