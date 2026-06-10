Вночі ворог атакував великий обласний центр: є влучання у житлові будинки

Дрони атакували Одесу / © MIL.IN.UA

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У ніч проти 10 червня російські загарбники атакували Одесу ударними безпілотниками, в результаті чого було влучання у житлові будинки.

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

«Вночі ворог вчергове атакував Одесу ударними безпілотниками. Зафіксовано влучання у два житлові будинки», — йдеться у повідомленні.

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Він додав, що повідомлень про постраждалих не надходило, на місцях подій працюють всі відповідні служби.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російського удару по Чугуєву Харківської області троє осіб загинуло, серед яких вагітна 22-річна жінка.

Ми раніше інформували, що загарбники вдарили «Шахедами» по місту Конотоп Сумської області, внаслідок чого одна жінка загинула.

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