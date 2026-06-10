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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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29
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Вночі ворог атакував великий обласний центр: є влучання у житлові будинки

На місці події працюють всі відповідні служби.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Дрони атакували Одесу

Дрони атакували Одесу / © MIL.IN.UA

У ніч проти 10 червня російські загарбники атакували Одесу ударними безпілотниками, в результаті чого було влучання у житлові будинки.

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

«Вночі ворог вчергове атакував Одесу ударними безпілотниками. Зафіксовано влучання у два житлові будинки», — йдеться у повідомленні.

Він додав, що повідомлень про постраждалих не надходило, на місцях подій працюють всі відповідні служби.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російського удару по Чугуєву Харківської області троє осіб загинуло, серед яких вагітна 22-річна жінка.

Ми раніше інформували, що загарбники вдарили «Шахедами» по місту Конотоп Сумської області, внаслідок чого одна жінка загинула.

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Дата публікації
Кількість переглядів
29
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