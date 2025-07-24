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Вночі ворог атакував Запоріжжя та Запорізький район майже десятком "Шахедів"
Внаслідок атаки пошкоджено господарчі споруди, сталося займання будинків та прилеглої території.
У ніч проти 24 липня ворог атакував Запоріжжя та Запорізький район дев’ятьма «Шахедами».
Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram.
«Удари завдано по дачних кооперативах. Внаслідок атаки пошкоджено господарчі споруди. Сталося займання будинків та прилеглої території. Наразі загоряння ліквідовано», — йдеться у повідомленні.
У Запорізькій ОВА зазначили, що ще один удар прийшовся по корпусу навчального закладу, який на сьогодні не використовується. Будівля зайнялася. Надзвичайники пожежу ліквідували. Попередньо, без постраждалих.
Нагадаємо, у ніч проти 24 липня Росія атакувала Одесу, загорівся один із найбільш упізнаваних символів міста — ринок Привоз.