Вночі ворог атакував Запоріжжя та Запорізький район майже десятком "Шахедів"

Наслідки атаки на Запоріжжя / © Запорізька ОВА

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У ніч проти 24 липня ворог атакував Запоріжжя та Запорізький район дев’ятьма «Шахедами».

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram.

«Удари завдано по дачних кооперативах. Внаслідок атаки пошкоджено господарчі споруди. Сталося займання будинків та прилеглої території. Наразі загоряння ліквідовано», — йдеться у повідомленні.

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У Запорізькій ОВА зазначили, що ще один удар прийшовся по корпусу навчального закладу, який на сьогодні не використовується. Будівля зайнялася. Надзвичайники пожежу ліквідували. Попередньо, без постраждалих.

Наслідки атаки на Запоріжжя / © Запорізька ОВА

Нагадаємо, у ніч проти 24 липня Росія атакувала Одесу, загорівся один із найбільш упізнаваних символів міста — ринок Привоз.