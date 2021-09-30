Вночі заморозки, а вдень до 15-20° тепла: прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 1 жовтня

Вночі заморозки, а вдень до 15-20° тепла: прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 1 жовтня

На Волині, Львівщині та Закарпатті місцями можливі дощі.

У п'ятницю, 1 жовтня, в Україні буде сонячна, але холодна погода, вночі у більшості регіонів очікуються заморозки.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні буде без опадів, лише на Волині, Львівщині та Закарпатті місцями дощ. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту, у північно-східній частині в повітрі заморозки 0-5°, у західних областях 4-9° тепла, вдень 11-16° тепла, на Закарпатті 18-20°.

У Києві 1 жовтня також буде сухо. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 13-15°. Вночі 1-3 жовтня по області очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-5° та подекуди у повітрі 0-2° (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року. Так, згідно з його розрахунками, жовтень буде холодним, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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