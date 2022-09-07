Сухо та прохолодно: прогноз погоди в Україні на середу, 7 вересня

7-8 вересня у північних, центральних (крім Дніпропетровської), Волинській, Рівненській, Тернопільській, Донецькій, Запорізькій областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У середу, 7 вересня, в Україні буде переважно суха та прохолодна погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 7 вересня в країні буде переважно без опадів. Невелика хмарність. Вітер переважно західний, 3-8 м/с. Температура вдень 14-19° тепла, на Закарпатті та у південній частині вдень 20-23°.

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У Києві 7 вересня буде сухо. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура вдень 16-18°. Вдень 7-8 вересня у столиці та області переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на вересень 2022 року.

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