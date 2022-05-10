Вночі - заморозки, вдень - сонце: прогноз погоди в Україні на середу, 11 травня

У середу, 11 травня, в Україні буде переважно сухо, вночі у деяких регіонах очікуються заморозки на поверхні ґрунту.

Погода буде малохмарна, у східних областях та Криму - мінлива хмарність.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 11 травня в країні буде переважно сухо, лише на Луганщині та в Криму вдень очікується невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с, вдень у східних областях подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, у північних, центральних, східних та Запорізькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, у південній частині та на Закарпатті 7-12° тепла, вдень 14-19°, у східних та Сумській областях 10-15°, у західних, Одеській та Миколаївській областях 17-22°.

11 травня вночі в Україні, крім більшості західних та південних областей, на поверхні ґрунту заморозки 0-3° (І рівень небезпечності, жовтий). 11-13 травня в Україні, крім більшості районів Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 11 травня також буде без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 17-19°. Вночі 11 травня по області на поверхні ґрунту заморозки 0-3° (І рівень небезпечності, жовтий). 11-13 травня у Києві та області надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше доктор географічних наук Світлана Бойченко зазначила, що цього року травнева погода буде теплішою, ніж торішня. У травні на українців чекають дощі, через що приходу раннього літа очікувати не варто, пише "УНІАН".

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