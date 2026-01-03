Вночі Запорізька АЕС тимчасово втратила живлення: що відомо

ЗАЕС. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Вночі проти 3 січня тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція втратила живлення з однією з високовольтних ліній.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.

За даними відомства, від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022-го російські обстріли неодноразово призводили до пошкоджень ліній живлення ЗАЕС та спричиняли 12 блекаутів на станції. Останній такий випадок відбувся менше місяця тому.

“Росія навмисно виводить з ладу енергетичну інфраструктуру на окупованій території та тестує підключення Запорізької АЕС до власної енергосистеми в умовах бойових дій та окупації”, - наголосили в Міненерго.

Окрім того, вночі окупанти завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Миколаївської та Херсонської областей. Сталися відключення світла. Знову була атакована Херсонська ТЕЦ. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Нагадаємо, наприкінці грудня на Запорізькій АЕС оголосили тимчасове перемир’я між Україною та РФ, щоб відремонтувати пошкоджені лінії електропередач. Перемир’я було укладено за посередництва МАГАТЕ.

Стало відомо, що ЗАЕС приєднали до української мережі. Це стало третім випадком за останні місяці, коли за посередництва МАГАТЕ вдалося відновити зовнішнє електропостачання окупованої станції.

