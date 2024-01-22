Вночі згорів заміський будинок Ігоря Мазепи на Чернігівщині (фото)

У селі Картовецьке Чернігівської області вночі, 22 січня, згорів заміський будинок засновника Concorde Capital Ігоря Мазепи.

Про це пише видання LB.ua.

Будинок був обладнаний системами спостереження, причини пожежі встановлюються. За попередніми даними, постраждалих немає.

Фото: Лівий Берег

Що відомо про справу Мазепи

18 січня Ігоря Мазепу затримали о 15:00 під час перетину українсько-польського кордону, а у компанії відбулися обшуки. Згодом стало відомо, що співробітники ДБР затримали Юрія Мазепу – брата власника інвестиційної компанії Concord Capital Ігоря Мазепи.

За версією слідства, бізнесмен є організатором схеми протиправного заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури – Київської ГЕС. Йдеться про земельну ділянку у Вишгородському районі площею понад 7 га вартістю більше 20 млн грн.

У Concorde Capital повідомили, що правоохоронці вимагатимуть для Мазепи обрання запобіжного заходу з можливістю внесення 700 млн грн застави.

Сам Ігор Мазепа заявив, що не розуміє суті звинувачень ДБР проти нього – "нікому ніяких державних ділянок не виділяв".

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