Вносили в "Дію": двоє власників турфірми з Хмельницького і лікарка підробляли COVID-сертифікати

Вносили в "Дію": двоє власників турфірми з Хмельницького і лікарка підробляли COVID-сертифікати

Міжнародні свідоцтва про вакцинацію від COVID-19 мали всі ознаки офіційного документа.

Правоохоронці викрили на підробці міжнародних сертифікатів вакцинації від COVID-19 двох підприємців з Хмельницького зі сфери туризму та працевлаштування за кордоном, а також лікарку — очільницю центру первинної медико-санітарної допомоги однієї із сільських рад на Рівненщині.

Як розповіли у поліції Хмельниччини, клієнтами фігурантів були особи, які вирушали на роботу чи відпочинок за кордон, але не бажали вакцинуватися від коронавірусу.

"Міжнародні свідоцтва про вакцинацію від COVID-19 мали всі ознаки офіційного документа: видані та підписані уповноваженою особою і завірені печаткою за встановленою формою, зареєстровані в системі еHealth МОЗ України та під’єднані до застосунку «ДІЯ»," - розповіли у поліції.

ГУ Національної поліції в Хмельницькій області

Дані про вакцинацію у "Дію" вносила очільниця центру первинної медико-санітарної допомоги однієї із сільських рад на Рівненщині.

Правоохоронці провели 5 обшуків і вилучили мобільні телефони, ноутбуки та документацію.

ГУ Національної поліції в Хмельницькій області

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем групою осіб) Кримінального кодексу України.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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