Вносив недостовірні дані до реєстру "Оберіг": співробітник ТЦК організував заробіток на ухилянтах

Військовослужбовець визнав вину повністю та виявив бажання реабілітуватись, долучившись до лав ЗСУ.

Працівники ДБР завершили розслідування щодо співробітника Малиновського ТЦК та СП Одеси, який організував незаконний заробіток на чоловіках, що прагнули уникнути мобілізації.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

З березня 2023 року він несанкціоновано змінював дані в електронній базі "Оберіг", фальшиво вказуючи непридатність до служби за винагороду від 4 до 7 тисяч доларів. Цей злочин дозволяв ухилянтам виїжджати за кордон. За даними слідства, співробітник успішно зробив "непридатними" щонайменше семеро чоловіків.

Обвинувальний акт направлено до суду, а підозрюваного звільнили з посади та взяли під варту.

"Свою провину військовослужбовець визнав повністю та виявив бажання реабілітуватись перед законом виборюючи перемогу у лавах ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Львівській області затримано депутата обласної ради та заступника міського голови, яких підозрюють у шахрайстві на тендерних закупівлях.

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