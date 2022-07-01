Внутрішні переселенці матимуть змогу простіше зареєструватись та отримати виплати - Верещук

Віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що уряд працює над вирішенням проблем переселенців.

Кабмін ухвалив постанову, яка спрощує та пришвидшує постановку ВПО на облік та отримання соціальних виплат.

Про це Верещук повідомила в Telegram.

"Працюємо над вирішенням проблем наших переселенців. Спрощуємо та пришвидшуємо все, що можна спростити та пришвидшити", - зазначила вона.

Окрім цього, сьогодні ж Верховна Рада прийняла закон №7310, направлений на спрощення та пришвидшення видачі ВПО свідоцтв про народження та смерть.

"Ці та багато інших законодавчих змін були б неможливі без наших громадських організацій. Я знаю їх внесок, а вони знають як я їм вдячна", - наголосила міністерка.

За її словами, в основі багатьох кроків держави щодо ВПО лежать експертні знання та практичний досвід саме громадських організацій.

"Але, їх головний внесок – це небайдужість та відданість справі", - написала Верещук.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії понад 5,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб повернулися до своїх домівок в Україні.