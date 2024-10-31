Внутрішній План перемоги: в ОП розповіли про його перший пункт і коли представлять українцям

Президент поставив завдання створити документ, який буде зрозумілим людям і реалістичним.

Першим пунктом внутрішнього Плану перемоги України під час війни буде протидія дезінформації, а представлять документ громадськості протягом листопада.

Про це заявив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин.

За його словами, секретар РНБО Олександр Литвиненко вже сформулював цей пункт як "інформаційну твердість". До цього вже залучили різні структури, зокрема Головне управління розвідки та Службу зовнішньої розвідки України, а також СБУ. Також план розробляє уряд.

Дмитро Литвин розповів, що президент України Володимир Зеленський поставив завдання створити документ, який, передусім, люди зрозуміють. Також його пункти мають бути реалістичними.

"План має допомогти зрозуміти, як ми можемо внутрішньо посилитися в найближчі місяці: на що звернути увагу, що нам дасть більше єдності, що сприятиме розвитку внутрішнього виробництва зброї, які питання в обороні потребують термінового розв’язання. Усе буде дуже конкретним", - додав Литвин.

Він також розповів, що важливо, щоб діяльність України була зрозумілою як для народу, так і для партнерів. Це буде другим пріоритетом цього плану.

За словами радника глави держави, план внутрішніх дій представлять громадськості протягом листопада.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський говорив, що новий президент США може або посилити підтримку України, або її послабити, тому про компроміси та території не йдеться. Проте можуть бути певні дипломатичні шляхи, які залежать від політики США.

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