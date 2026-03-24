Вода перекриває дороги: синоптики попередили про небезпечну погоду в Україні (мапа)

Водопілля на Дніпрі

В Україні у вівторок, 24 березня, очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише на південному сході країни місцями невеликий дощ.

Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.

Прогноз погоди для України

Вітер північно-східний, у західних областях північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 11-16° тепла, на Закарпатті та Одещині до 19°; в Карпатах вдень 4-9° тепла.

Мапа погоди станом на 24 березня

Яка погода у Києві та області

У Києві та області 24 березня мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура у Києві вдень 12-14° тепла.

По області — вдень 11-16° тепла.

Попередження про небезпечні явища

Укргідрометцентр попереджає про небезпечні гідрологічні явища. 24-25 березня триватиме розвиток водопілля на річках суббасейну Десни з добовою інтенсивністю 1-15 см, що супроводжуватиметься подальшим затопленням заплави на її притоці р. Снов біля м. Сновськ та переливом дороги місцевого значення між селами Великий Дирчин і Малий Дирчин Чернігівського району Чернігівської області.

Оголошено перший рівень небезпеки — жовтий.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

Раніше ми писали про те, що після затяжних холодів мешканці Києва та області нарешті можуть готувати легший одяг. За даними відділу метеорологічних прогнозів, від 24 до 28 березня на регіон чекає справжній температурний прорив і стабільна суха погода. Стовпчики термометра піднімуться до +14-19°C.