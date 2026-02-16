Вода підступає до будинків: затоплені двори та дороги у кількох областях України (фото, відео)

Негода в Україні

У низці регіонів України фіксують серйозні підтоплення. Служби продовжують ліквідовувати наслідки негоди та роблять усе можливе, щоб мінімізувати шкоду для людей та їхнього майна.

Де є наслідки негоди в Україні — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Полтавщина

У Полтаві тривають підтоплення через безперервні опади. Поєднання дощу та талого снігу спричинило надлишок води, яка не вбирається у ґрунт, що призводить до затоплення дворів і вулиць.

У районах зі зливовою каналізацією вода відводиться переважно без проблем. Натомість у низинах, де таких мереж немає, підрозділи ДСНС займаються відкачуванням води. Станом на ранок надійшло 10 звернень щодо підтоплення приватних будинків.

Комунальні служби та рятувальники працюють у посиленому режимі, щоб мінімізувати наслідки негоди.

Кіровоградщина

За даними рятувальників, у Кіровоградській області через танення снігу та дощі в 25 громадах затопило приватні дворогосподарства. Вода накопичувалася у дворах, підвалах та погребах, створивши складну ситуацію для місцевих жителів.

До ліквідації наслідків підтоплень залучили близько 180 рятувальників, які працюють із 34 мотопомпами та 48 одиницями техніки, відкачуючи воду з приватних помешкань.

Зусилля з місцевою владою спрямовані на забезпечення водовідведення та допомогу людям у постраждалих громадах.

У Кропивницькому через негоду затопило притулок для тварин, внаслідок чого майже 200 собак опинилися у водяній пастці. До вольєрів зараз можна дістатися лише через навколишні поля.

Як повідомляють волонтери організації «Щасливий пес», рівень води у вольєрах значно піднявся й у деяких випадках затопив собачі будки, що створює небезпеку для здоров’я та безпеки тварин.

Притулок звернувся до місцевої влади по допомогу: окрім оперативного вирішення ситуації з підтопленням, організації потрібна підтримка з облаштуванням та водовідведенням території, оскільки вона утримується виключно на кошти благодійників.

Харківщина

В Ізюмі через різку зміну погоди підтоплено близько 140 домоволодінь. Вода потрапила у двори, погреби, а в деяких випадках — у житлові будинки. До ліквідації наслідків залучено десятки рятувальників та комунальників, задіяні спецтехніка та мотопомпи.

Як розповів заступник начальника Ізюмської міської військової адміністрації Олексій Гомон, місто має розгалужену систему водостоків, оскільки частина Ізюма розташована в долині Сіверського Дінця. Однак ніч із 13 на 14 лютого принесла раптове танення льоду, поєднане з дощем і утворенням понад 10 см льодової кірки. Вода не вбиралася у промерзлий ґрунт і швидко стікала в низини та приватний сектор.

Вода переважно зайшла у двори та погреби, орієнтовно у десяти будинках — безпосередньо у житлові приміщення. Питання відселення людей наразі не стоїть. Головне завдання полягає у тому, щоб оперативно відкачати воду та зберегти майно людей.

Наслідки негоди ліквідовують й у Лозівській громаді. У селі Українське Орільського старостинського округу кілька дворів опинилися під водою. Після танення снігу вода почала швидко підступати до приватних будинків, створюючи загрозу майну мешканців.

На допомогу негайно прибули працівники КП «Лозоваводосервіс», які за допомогою спецтехніки оперативно відвели воду та запобігли серйозним пошкодженням.

Примітно, що таких підтоплень тут не спостерігали останні вісім років.

Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив про підтоплення в Ізюмському, Берестинському та Харківському районах.

Через тривалі дощі, танення снігу та глибоко промерзлий ґрунт вода затопила приватні домоволодіння, присадибні ділянки та окремі відрізки доріг у містах Ізюм, Барвінкове, Південне, а також у селищах Зачепилівка, Сахновщина, Пересічне та селі Піщанка.

«Від самого ранку рятувальники та комунальні служби безперервно працюють, щоб допомогти людям: відкачують воду з дворів, прочищають зливову каналізацію та водовідвідні канави, забезпечують проїзд дорогами», — зазначив він.

Мешканців постраждалих громад закликають бути обережними: уникати пересування підтопленими ділянками, не залишати автомобілі в низинах та оперативно повідомляти про ускладнення ситуації місцевій владі або комунальникам.

Одещина

Мешканці Одеської області публікують наслідки підтоплення. За попередніми даними, на території Роздільнянського району постраждало 15 населенних пунктів (Степанівська, Захарівська, Цебриківськівська, Великомихайлівська ТГ). Підтоплено 93 будинки.

У Березівському районі постраждали 75 житлових будинків у Миколаївській, Чогодарівській, Ширяівській, Петровірівській та Чернівській громадах.

«Ширяєво тим часом перетворюється на Венецію», — іронічно зазначають у Мережі.

Також з’явилися кадри з траси в Одеській області.

Як додали у ДСНС, складна ситуація спостерігається і в інших областях, зокрема:

на Миколаївщині — зафіксоване підтоплення 49 присадибних ділянок у 17 населених пунктах. Найбільше звернень до рятувальників надійшло з Первомайського, Вознесенського та Баштанського районів;

на Черкащині — підрозділи понад 40 разів виїжджали, щоб допомогти населенню відкачати воду, відбуксирувати автомобілі, що опинилися у водяних пастках.

«Рятувальники ДСНС постійно моніторять ситуацію та працюють спільно з комунальними службами й місцевими пожежними командами, щоб оперативно надавати допомогу кожному», — завершили у відомстві.

Погода в Україні: останні новини

Як ми інформували, що погода в Україні 16 лютого буде непростою. Через мороз, сніг та ожеледиц оголошено перший рівень небезпеки (жовтий).

Синоптики попереджають про сильні пориви вітру та значне зниження температури у всіх регіонах. Через негоду на дорогах можливі ускладнення руху. Людей закликають бути обережними на дорогах — як за кермом, так і пішоходом.

Також стало відомо, що впродовж 16-22 лютого прогнозується сильне похолодання та морози, тому що до України повертається холодний циклон. Вночі температура опуститься до ‑20 °C, особливо на півночі, заході та в центральних областях.

Погода залишатиметься мінливою: мокрий сніг і ожеледиця очікуються протягом тижня. Вітер посилюватиметься. Ночами прогнозують сильні морози.

Усе це формує складні погодні умови на більшій частині України.