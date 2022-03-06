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Вода до Криму так і не пішла: Арестович прокоментував захоплення Росією Новокаховської ГЕС

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Вода до Криму так і не пішла: Арестович прокоментував захоплення Росією Новокаховської ГЕС

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Ворог кинув на захоплення ГЕС основні зусилля.

Росії потрібна була Новокаховська ГЕС для забезпечення водою Криму. Контролювати – це немала ціль і немале досягнення з їхнього боку. Утім, вода до Криму не пішла. 

Про це Олексій Арестович розповів у розмові з російським адвокатом Марком Фейгіним.

"Вони взяли Новокаховську ГЕС, основні зусилля туди кинули. Там були бої. Але така кількість військ – просто кількістю взяли і все. За їхніми повідомленнями, зірвали дамбу в Крим. Але зірвати її можна і тричі. Щоб пішла вода в Крим, там треба дуже сильно постаратися. Вода не йде. Ми зробили так, що це важко відновити навіть після захоплення", - сказав Арестович. 

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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