Вода / © КМДА

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Українські міста з населенням понад 100 тис. готують до можливих перебоїв із водопостачанням. Обласна владакожного регіону має розробити спеціальні графіки, маршрути підвезення води та алгоритми інформування жителів на випадок аварій на мережах.

Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів від 23 листопада.

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Згідно з розпорядженням уряду, обласні та Київська міська адміністрації мають підготувати комплекс заходів на випадок можливих перебоїв із водопостачанням у населених пунктах із населенням понад 100 тис. людей. Зокрема, йдеться про алгоритми інформування жителів, облаштування пунктів розливу води та визначення графіків можливих обмежень.

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Передбачені заходи стосуються ситуацій, коли каналізаційні насосні станції можуть бути зруйновані або виведені з ладу. Першочергово адміністрації повинні визначити порядок оперативного оповіщення населення.

У разі пошкодження каналізаційної насосної станції мешканцям відповідної зони повідомлятимуть про необхідність тимчасово скоротити споживання води та зменшити обсяги скидання стічних вод.

Крім того, людей інформуватимуть про періоди найбільшого навантаження на системи централізованого водовідведення. На цей час рекомендуватимуть переносити побутові справи, які потребують значної кількості води. Повідомлення поширюватимуть через засоби масової інформації та офіційні сайти.

Окремо адміністрації мають визначити порядок оперативного розгортання пунктів розливу питної води. Також будуть розроблені маршрути для її доставки населенню, а ще підвезення технічної води.

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Влада також повинна встановити зони, черговість і графіки можливих тимчасових обмежень або перерв у водопостачанні. Такі заходи застосовуватимуть, якщо інших дій буде недостатньо для запобігання переповненню мереж, виходу з ладу каналізаційних споруд або виникненню інших небезпечних наслідків.

Насамперед водою мають забезпечувати заклади охорони здоров’я та інші об’єкти критичної інфраструктури.

Як влада готує Україну до перебоїв з водою

Нагадаємо, напередодні прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що уряд посилив підготовку до можливих перебоїв із водою та водовідведенням через російські обстріли. Частину ухвалених рішень засекретили з міркувань безпеки, проте відомо, що їхня головна мета — захистити критично важливі соціальні об’єкти.

Місцева влада та водоканали мають розробити графіки скидів для підприємств і роботи установ у пікові години, щоб розвантажити каналізацію без шкоди для безперебійної роботи лікарень. Також регіонам доручили пришвидшити встановлення резервного живлення, докупити спецтехніку, підготувати схеми підвезення води та забезпечити швидке інформування людей на випадок руйнувань.

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