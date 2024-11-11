Вода загрожує селам: що відомо про пошкодження Тернівської дамби Курахівського водосховища

Вода наближається до населених пунктів Великоновосілківської громади
Через постійні обстріли неможливо оглянути дамбу біля села Старі Терни Курахівської громади. Тим часом у селах вздовж річки Вовча спостерігається підйом води.
Про цю ситуацію 11 листопада повідомив начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун під час телефонної розмови з "Суспільне.Донбас".
Він зазначив, що за наявною інформацією, вода наближається до населених пунктів Великоновосілківської громади.
"Ми маємо по інших населених пунктах Великоновосілківської громади, що там йде вода так як, якщо шлюзи відкриваються. То ми констатуємо те, що дамба, ймовірно, пошкоджена", — уточнив Роман Падун.
Нагадаємо, що російська окупаційна армія підірвала Курахівську дамбу на Донеччині. Підтоплено багато сіл у напрямку села Багатир.