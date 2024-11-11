Вода загрожує селам: що відомо про пошкодження Тернівської дамби Курахівського водосховища

Через постійні обстріли неможливо оглянути дамбу біля села Старі Терни Курахівської громади. Тим часом у селах вздовж річки Вовча спостерігається підйом води.

Про цю ситуацію 11 листопада повідомив начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун під час телефонної розмови з "Суспільне.Донбас".

Він зазначив, що за наявною інформацією, вода наближається до населених пунктів Великоновосілківської громади.

Село Старі Терні, біля якого розташована дамба Курахівського водосховища / Фото: Deepstatemap

"Ми маємо по інших населених пунктах Великоновосілківської громади, що там йде вода так як, якщо шлюзи відкриваються. То ми констатуємо те, що дамба, ймовірно, пошкоджена", — уточнив Роман Падун.

Нагадаємо, що російська окупаційна армія підірвала Курахівську дамбу на Донеччині. Підтоплено багато сіл у напрямку села Багатир.

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