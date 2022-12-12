"Води немає, але ви тримайтеся": хмельничанка залишила без водопостачання будинок, змивши в унітаз котячий наповнювач

Туалетний наповнювач для тварин повністю паралізував роботу зручностей у всьому будинку.

На Хмельниччині, у місті Кам'янець-Подільський, через жінку, яка викинула у каналізацію використаний наповнювач для котячого туалету, без водопостачання залишився цілий будинок.

Про це написав Zaxid.net, посилаючись на пресслужбу комунпідприємства "Міськтепловоденергія".

Працівникам водоканалу довелось відключити воду, оскільки каналізація була повністю забита і відремонтувати її швидко було неможливо.

Будинок на вулиці Гунській було відключено від водопостачання через те, що мешканка однієї з квартир під час прибирання після котів викинула наповнювач з їхніх туалетів у каналізацію. Як наслідок, наповнювач набрався вологи та забив труби.

Як розповіли комунальники, яким доводилося діставати з каналізації багато якихось відходів, цього разу виявились безсилими – жодні їхні маніпуляції не дали результатів.

"Щоб запобігти затопленню помешкань каналізаційними відходами, довелося перекрити водопостачання на будинок", – йдеться у повідомленні. Без водопостачання і водовідведення люди перебували до наступного дня, 12 грудня.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав перелік із 5 речей, які в жодному разі не можна робити з котом.

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