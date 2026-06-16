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Водія маршрутки з Франківська оштрафували за вірусне відео у соцмережі
В Івано-Франківській області водія маршрутки покарали за грубі порушення ПДР.
Водія автобуса в Івано-Франківську оштрафували за вірусне відео у Мережі. На кадрах він двічі порушив ПДР.
Про це повідомляє Поліція Івано-Франківської області.
Що відомо про інцидент
В мережі з’явилося відео, на якому водій маршрутного автобуса в Івано-Франківську порушує правила дорожнього руху. Так, він перетинав подвійну суцільну лінію та проїжджав на заборонений сигнал світлофора.
Патрульні поліції Івано-Франківської області швидко відреагували на інцидент, встановили транспорт і особу водія.
На 62-річного керманича склали адміністративні матеріали за проїзд на червоне світло.
У поліції нагадують, що водій відповідає не лише за себе, а й за безпеку пасажирів та інших учасників дорожнього руху.
Раніше йшлося про те, що Кабмін готує посилення відповідальності для водіїв після резонансної ДТП у Києві, де загинули та постраждали люди. Йдеться про запровадження жорсткіших санкцій за грубі порушення правил дорожнього руху. Уряд розглядає зміни до законодавства, які мають підвищити рівень безпеки на дорогах і зменшити кількість важких аварій. Рішення планують ухвалювати найближчим часом.