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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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80
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Водія маршрутки з Франківська оштрафували за вірусне відео у соцмережі

В Івано-Франківській області водія маршрутки покарали за грубі порушення ПДР.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Водій автобуса

Водій автобуса

Водія автобуса в Івано-Франківську оштрафували за вірусне відео у Мережі. На кадрах він двічі порушив ПДР.

Про це повідомляє Поліція Івано-Франківської області.

Що відомо про інцидент

В мережі з’явилося відео, на якому водій маршрутного автобуса в Івано-Франківську порушує правила дорожнього руху. Так, він перетинав подвійну суцільну лінію та проїжджав на заборонений сигнал світлофора.

Патрульні поліції Івано-Франківської області швидко відреагували на інцидент, встановили транспорт і особу водія.

На 62-річного керманича склали адміністративні матеріали за проїзд на червоне світло.

У поліції нагадують, що водій відповідає не лише за себе, а й за безпеку пасажирів та інших учасників дорожнього руху.

Раніше йшлося про те, що Кабмін готує посилення відповідальності для водіїв після резонансної ДТП у Києві, де загинули та постраждали люди. Йдеться про запровадження жорсткіших санкцій за грубі порушення правил дорожнього руху. Уряд розглядає зміни до законодавства, які мають підвищити рівень безпеки на дорогах і зменшити кількість важких аварій. Рішення планують ухвалювати найближчим часом.

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Дата публікації
Кількість переглядів
80
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