Водія зупинила поліція: 5 запитань, які варто поставити патрульному

Уважність та законослухняність водія не гарантує, що йому не доведеться стикнутися з інспектором поліції. Переважно усе має відбуватися в межах закону, проте трапляється і перевищення повноважень або упереджена поведінка. Важливо розуміти, як діяти, аби не нашкодити собі.

Про це пише SUV.news.

5 запитань, які ви можете поставити поліцейському

1. Чи можете ви показати службове посвідчення?

Пункт 18 статті 18 Закону України «Про Національну поліцію» свідчить про те, що назвати своє прізвище, звання, посаду та пред’явити на вимогу службове посвідчення — це обов’язок поліцейського.

«Якщо вам не дозволяють уважно ознайомитись із посвідченням — ви маєте право записати дані, зафіксувати подію на відео та подати скаргу до Департаменту внутрішньої безпеки МВС», — зазначається у повідомленні.

2. У чому конкретно полягає порушення?

Інспектор, який вас зупинив, має чітко й доступно пояснити, яке порушення ПДР ви, на його думку, вчинили, та вказати норму закону, яку було порушено. Це регулює ст. 268 КУпАП.

“Якщо складається адміністративний протокол — вам повинні роз’яснити ваші права, і ця процедура має бути зафіксована письмово. Уникає конкретики? Вдається до розпливчастих фраз? Ви маєте повне право записати розмову, щоби мати докази на випадок оскарження”, — йдеться у матеріалі.

3. Чи є технічні докази порушення?

Перевищення швидкості, використанні тонування, керування у нетверезому стані — все це передбачає надання доказів із відповідних приладів. І ви маєте повне право ознайомитися з цими даними. Тож випадок, коли патрульний відмовляється показати, до прикладу, дані з радара, а звинувачує вас у перевищенні, це заздалегідь некоректне здійснення процедури.

“Фіксуйте відмову на відео, попросіть вказати марку та серійний номер приладу — і готуйте офіційну скаргу або заяву до суду”, — закликали у SUV.news.

4. Чи маєте ви докази?

Ви можете сміливо попросити інспектора надати доказову базу — записи з бодікамер, фото- чи відео з фіксацією порушення, свідчення очевидців, результати перевірки техзасобами (Drager, TruCAM тощо).

«Без таких доказів патрульний не має підстав для притягнення вас до відповідальності. Якщо вас звинувачують на словах — просіть надати письмові пояснення або скласти протокол про адміністративне затримання (якщо ситуація загострюється)», — пишуть фахівці.

5. Як я можу оскаржити ваші дії?

Пам’ятайте, що ви маєте право оскаржити дії патрульного впродовж 10 днів з моменту складання постанови або протоколу. Тож ви можете отримати інформацію про те, якою є процедура подачі скарги та її форма, куди вам слід звернутися (до суду, керівництва патрульної поліції чи на гарячу лінію МВС).

«Чесного та компетентного патрульного така розмова не налякає — він пояснить вам алгоритм дій. Якщо ж інспектор починає нервувати чи ухиляється від відповіді — ймовірно, ви маєте справу з недобросовісним правоохоронцем», — акцентували експерти.

Не забувайте, що для уникнення конфліктних ситуацій із порушенням закону слід чітко знати свої права та обов’язки. Зберігайте спокій, порядність та впевненість у собі, тоді контакт із патрульною поліцією не завдасть вам дискомфорту. Якщо ж ситуація вийшла з-під контролю, а ви переконані, що праві, зверніться до юриста.

