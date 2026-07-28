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Водіям доведеться платити більше: на АЗС різко змінилися ціни на дизель і газ
Станом на 28 липня середня ціна бензину А-95 на великих українських АЗС становить близько 82 грн за літр, тоді як дизельне пальне в середньому коштує 89,2 грн за літр.
В Україні АЗС переглянули вартість пального. Так, найвищі ціни наразі фіксуються на АЗС ОККО, WOG та Socar, а доступніше пальне пропонують «Укрнафта» і «БРСМ-Нафта».
Про це інформує «Главком».
Скільки коштує пальне 28 липня
UPG
А95 — 79,90 грн/л
А95+ — 81,90 грн/л
ДП — 86,90 грн/л
ДП+ — 88,50 грн/л
А100 — 88,90 грн/л
А92 — немає
Газ — 41,90 грн/л
OKKO
А95 — 82,90 грн/л
А95+ — 85,90 грн/л
ДП — 89,90 грн/л
ДП+ — 92,90 грн/л
А100 — 92,90 грн/л
А92 — немає
Газ — 42,90 грн/л
WOG
А95 — 83,50 грн/л
А95+ — 85,90 грн/л
ДП — 90,80 грн/л
ДП+ — 93,80 грн/л
А100 — 92,90 грн/л
А92 — немає
Газ — 42,90 грн/л
KLO
А95 — 80,40 грн/л
А95+ — 83,20 грн/л
ДП — 89,70 грн/л
ДП+ — 92,10 грн/л
А100 — 90,20 грн/л
А92 — 78,10 грн/л
Газ — 42,40 грн/л
SOCAR
А95 — 85,40 грн/л
А95+ — 88,40 грн/л
ДП — 92,90 грн/л
ДП+ — 95,90 грн/л
А100 — 95,40 грн/л
А92 — немає
Газ — 41,90 грн/л
UKRNAFTA
А95 — 79,90 грн/л
А95+ — 82,90 грн/л
ДП — 86,90 грн/л
ДП+ — 88,90 грн/л
А100 — немає
А92 — 77,90 грн/л
Газ — 40,90 грн/л
БРСМ-Нафта
А95 — немає
А95+ — 78,99
ДП — 86,99
ДП+ — 89,99
А100 — немає
А92 — немає
Газ — 39,49 грн/л
Як ми писали, ціни на пальне в Україні можуть наблизитися до 100 грн за літр. Однак, за словами економіста Олексія Куща, такий сценарій можливий лише за збігу низки несприятливих факторів. Серед головних ризиків він називає російські удари по АЗС і бензовозах, що ускладнюють роботу паливного ринку, а також вплив світових цін на нафту. Водночас експерт вважає, що якщо до кінця літа психологічну позначку у 100 грн не буде подолано, уникнути такого рівня цін буде значно легше.