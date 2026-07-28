ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
183
Час на прочитання
2 хв

Водіям доведеться платити більше: на АЗС різко змінилися ціни на дизель і газ

Станом на 28 липня середня ціна бензину А-95 на великих українських АЗС становить близько 82 грн за літр, тоді як дизельне пальне в середньому коштує 89,2 грн за літр.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Коментарі
Бензин

Бензин / © Associated Press

В Україні АЗС переглянули вартість пального. Так, найвищі ціни наразі фіксуються на АЗС ОККО, WOG та Socar, а доступніше пальне пропонують «Укрнафта» і «БРСМ-Нафта».

Про це інформує «Главком».

Скільки коштує пальне 28 липня

UPG

  • А95 — 79,90 грн/л

  • А95+ — 81,90 грн/л

  • ДП — 86,90 грн/л

  • ДП+ — 88,50 грн/л

  • А100 — 88,90 грн/л

  • А92 — немає

  • Газ — 41,90 грн/л

OKKO

  • А95 — 82,90 грн/л

  • А95+ — 85,90 грн/л

  • ДП — 89,90 грн/л

  • ДП+ — 92,90 грн/л

  • А100 — 92,90 грн/л

  • А92 — немає

  • Газ — 42,90 грн/л

WOG

  • А95 — 83,50 грн/л

  • А95+ — 85,90 грн/л

  • ДП — 90,80 грн/л

  • ДП+ — 93,80 грн/л

  • А100 — 92,90 грн/л

  • А92 — немає

  • Газ — 42,90 грн/л

KLO

  • А95 — 80,40 грн/л

  • А95+ — 83,20 грн/л

  • ДП — 89,70 грн/л

  • ДП+ — 92,10 грн/л

  • А100 — 90,20 грн/л

  • А92 — 78,10 грн/л

  • Газ — 42,40 грн/л

SOCAR

  • А95 — 85,40 грн/л

  • А95+ — 88,40 грн/л

  • ДП — 92,90 грн/л

  • ДП+ — 95,90 грн/л

  • А100 — 95,40 грн/л

  • А92 — немає

  • Газ — 41,90 грн/л

UKRNAFTA

  • А95 — 79,90 грн/л

  • А95+ — 82,90 грн/л

  • ДП — 86,90 грн/л

  • ДП+ — 88,90 грн/л

  • А100 — немає

  • А92 — 77,90 грн/л

  • Газ — 40,90 грн/л

БРСМ-Нафта

  • А95 — немає

  • А95+ — 78,99

  • ДП — 86,99

  • ДП+ — 89,99

  • А100 — немає

  • А92 — немає

  • Газ — 39,49 грн/л

Як ми писали, ціни на пальне в Україні можуть наблизитися до 100 грн за літр. Однак, за словами економіста Олексія Куща, такий сценарій можливий лише за збігу низки несприятливих факторів. Серед головних ризиків він називає російські удари по АЗС і бензовозах, що ускладнюють роботу паливного ринку, а також вплив світових цін на нафту. Водночас експерт вважає, що якщо до кінця літа психологічну позначку у 100 грн не буде подолано, уникнути такого рівня цін буде значно легше.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
183
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie