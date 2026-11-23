Шахрай (ілюстративне фото) / © Getty Images

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В Україні шахраї розсилають водіям фальшиві повідомлення про штрафи за порушення правил дорожнього руху. Зловмисники маскуються під чат-бот у Telegram і намагаються змусити людей перейти за підозрілими посиланнями та сплатити нібито заборгованість.

Про нову шахрайську схему попередив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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За його словами, аферисти видають себе за чат-бот «Штрафи ПДР» та надсилають повідомлення, які зовні нагадують офіційні сповіщення про порушення.

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Щоб переконати водіїв у справжності штрафу, шахраї вказують реалістичні суми та номери постанов, а також можуть пропонувати знижку за швидку оплату.

Фальшиві штрафи ПДР у Telegram. / © Facebook/Патрульна поліція України

Як розпізнати фальшивий штраф

У патрульній поліції назвали кілька ознак, які можуть свідчити про шахрайство:

Telegram-акаунт має позначку «Не є офіційним», створений нещодавно або відсутній у контактах;

повідомлення надходить через сторонній бот, а не через офіційний сервіс;

водія кваплять з оплатою, обіцяючи знижку лише протягом обмеженого часу;

у повідомленні вказані суми штрафів і номери постанов, які створюють враження достовірності.

Поліція закликає не переходити за підозрілими посиланнями та не вводити персональні чи банківські дані на неперевірених сайтах.

Як перевірити, чи справді є штраф

Білошицький наголосив, що перевіряти та сплачувати штрафи потрібно виключно через офіційні державні сервіси.

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Водночас якщо штраф за порушення ПДР, зафіксоване автоматично, не сплачено протягом 10 діб, власнику автомобіля надсилають офіційний лист поштою.

Якщо повідомлення викликає сумніви, водіям радять звернутися до найближчого підрозділу патрульної поліції, де можна перевірити інформацію про постанову та наявність штрафу.

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