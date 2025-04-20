Водіям радять не використовувати відеореєстратори під час дії воєнного стану: в чому причина

Заборона відеореєстраторів

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Українським водіям рекомендують утриматися від використання відеореєстраторів під час дії воєнного стану через ризик випадково зафіксувати військові об’єкти.

Експерти порталу Юристи.ua зауважили, що прямої законодавчої заборони на використання цих приладів немає, але існують суттєві ризики для водіїв.

Адвокат Юрій Айвазян наголосив, що знімання на відео військових, військової техніки, оборонних об’єктів та блокпостів може призвести до притягнення до кримінальної відповідальності.

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Він також зазначив, що в Інтернеті згадують про існування наказу головкома ЗСУ з відповідними обмеження щодо відеореєстраторів, але у вільному доступі такий документ відсутній.

Юрист Назар Босак, рекомендує водіям не розміщувати пристрій на видному місці в автомобілі навіть у вимкненому стані, щоб уникнути непорозумінь із правоохоронцями або військовими на блокпостах.

Експерти підкреслюють: якщо відеореєстратор був увімкнений, але не зафіксував жодного військового об’єкту, водій може аргументувати відсутність правопорушення. Проте для уникнення неприємностей, краще взагалі не користуватися реєстратором під час дії воєнного стану.

Нагадаємо, у Польщі почав діяти новий дорожній знак, який забороняє фотографування та знімання на відео військових частин та об’єктів критичної інфраструктури.