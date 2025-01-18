"Водив" ухилянтів у Румунію: ДБР затримало правоохоронця

Йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

Працівники Державного бюро розслідувань за допомогою Держприкордонслужби затримали правоохоронця з Чернівецької області, який організував незаконний виїзд військовозобов'язаних чоловіків за кордон.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

"Чоловік володів інформацією про час та місце пересування прикордонних нарядів, тож обіцяв своїм "клієнтам" особисто провести їх через кордон пішим ходом. Він збирав охочих у заздалегідь обумовленому місці та на власному авто довозив їх до одного з прикордонних сіл, неподалік кордону з Румунією. За переведення однієї особи він брав 20 тисяч євро", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка затримали під час отримання коштів від одного з клієнтів. Зараз готується повідомлення про підозру за статтею незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в румунських горах мало не загинули два українці.

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