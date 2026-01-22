Кордон України / © ТСН

Водій рейсового автобуса «Кошице-Свалява» на КПП «Ужгород» втік до Словаччини, залишивши пасажирів на нейтральній смузі.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола з посиланням на очевидців події.

За його словами, резонансний інцидент трапився у четвер, 22 січня, близько 16:00.

Причиною втечі водія, начебто, стало те, що під час прикордонного контролю з’ясувалося, що він перебуває в розшуку ТЦК. Прикордонники викликали поліцію для з’ясування обставин.

Як повідомив журналіст, після цього водій зачинився в автобусі і здав назад, проїхавши повз прикордонника, який не встиг підняти бар’єр.

Біля зони duty free між українськими та словацькими прикордонниками водій залишив автобус із пасажирами та втік до Словаччини.

Очевидці стверджують, що під час втечі водій залишив усі свої документи на українському боці.

Наразі чоловік перебуває у словацьких прикордонників.

Нагадаємо, раніше журналісти підрахували, що від початку повномасштабного вторгнення Росії з України виїхали близько 540 тисяч чоловіків призовного віку.