Водій BMW на зустрічній смузі скоїв смертельну ДТП: фото

У п’ятницю, 6 вересня, у Сумській області 32-річний чоловік за кермом BMW виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем Toyota Camry. Троє людей було травмовано, а одна - загинула.

Про це повідомили у поліції Сумської області.

Аварія сталася на автодорозі “Кіпті-Глухів-Бачівськ” у Кролевецькому районі.

За кермом автомобіля Toyota Camry, в який врізався BMW, перебувала 60-річна жінка.

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“Внаслідок зіткнення 62-річна пасажирка Toyota Camry загинула на місці події, обидва водії та пасажирка BMW отримали тілесні ушкодження та були ушпиталені”, - повідомили у поліції.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 ККУ.

Наразі вирішується питання про затримання водія BMW у порядку статті 208 КПК України. Слідство триває.

Нагадаємо, раніше н дорозі Кролевець-Путивль водій мотоцикла Spark не зміг впоратися з керуванням і з'їхав на узбіччя. Внаслідок падіння 18-річний водій і 19-річний пасажир загинули на місці.

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