Водій "із кортежу Ярославського", який зізнався у скоєнні ДТП, збрехав - у поліції вже "полетіли голови"

Водій "із кортежу Ярославського", який зізнався у скоєнні ДТП, збрехав - у поліції вже "полетіли голови"

Чоловік, який зізнався у скоєнні смертельної ДТП, в той час був у іншому місці.

Голова МВС Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна через спробу фальсифікації резонансної ДТП з кортежем бізнесмена, президента харківського футбольного клубу "Металіст" Олександра Ярославського.

Про це Денис Монастирський написав на своїй сторінці в Facebook.

"Щойно прийняв рішення про звільнення начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна. Також буде розслідувано спробу фальсифікації справи щодо ДТП з кортежем відомого бізнесмена Олександра Ярославського", - написав Монастирський.

Міністр внутрішніх справ уточнив, що через намагання приховати злочин та надання завідомо неправдивих показань, справа має бути передана до Головного слідчого управління Національної поліції.

"Причиною таких моїх дій стало те, що сьогодні слідчі Харківської поліції подали до прокуратури Харківської області підозру за скоєння резонансної ДТП, яку було складено на особу, яка прийшла вранці і заявила, що саме вона була за кермом авто, на якому було скоєно смертельне ДТП. Натомість, вже сьогодні стало відомо, що ця особа перебувала під час ДТП в іншому місці", - наголосив міністр.

Скріншот зі сторінки Дениса Монастирського

Нагадаємо:

Ввечері 9 лютого на трасі Київ-Харків-Довжанський невідоме авто їхало з Чугуєва в напрямку Харкова та на смерть збило пішохода. За даними ЗМІ, винуватцем аварії міг стати автомобіль із кортежу Ярославського.

В МВС України 10 лютого повідомили, що правоохоронці викликали на допит Ярославського.

Бізнесмен Олександр Ярославський заявив, що спав удома в той момент, коли авто з, ймовірно, його кортежу на смерть збило чоловіка в Харківській області.

В компанії Ярославського DCH повідомили, що за кермом авто зі знайденими на місці ДТП номерними знаками був водій, який працює в одній із допоміжних служб компанії.

10 лютого Ярославський "відповідно до сформованого на початку тижня робочого графіка" відлетів до Лондона для зустрічі з сім'єю.

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