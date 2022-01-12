Водій КІА, який скоїв смертельну ДТП на кільцевій у Харкові, попадався п'яним за кермом, але йому за це нічого не було

Водій КІА, який скоїв смертельну ДТП на кільцевій у Харкові, попадався п'яним за кермом, але йому за це нічого не було

Чоловік восени отримав 3 протоколи за кермування у стані сп'яніння, але їх до цих пір не розглянули.

У Харкові на кільцевій сталася смертельна ДТП, в результаті якої загинули троє людей. Так, водій автомобіля КІА вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем таксі "30-40" марки Toyota Camry, де перебувало подружжя і двоє їхніх 3-річних дітей. Подружжя загинуло, а діти отримали важкі травми.

Водій КІА мав кілька протоколів від патрульної поліції за нетверезе кермування авто. Про це повідомив харківський нардеп Олексанр Бакумов.

"На окружній Харкова чергове вбивство, до якого причетна і судова система. Порушник, який вилетів на зустрічну смугу і забрав життя двох молодих батьків, лише за осінь мав три адміністративні протоколи за 130 статтею КУпАП - керування у стані алкогольного сп’яніння. Жоден з цих протоколів не був розглянутий судом! Жоден! Якби у суду хоч до одного із цих матеріалів "дійшла черга", порушника не мало бути б в цьому місці і в цей час на дорозі. Тож він продовжував сідати за кермо, порушувати, поки не згубив молоду українську родину", - написав нардеп.

Він додав, що зараз осиротілі діти подружжя перебувають у лікарні у важкому стані. За їхнє життя боряться медики.

Відомо, що загиблий таксист віз свою дружину та дітей на службовому транспорті.

"Орендований автомобіль водій використав у особистих цілях, перевозив свою сім'ю", - заявив директор служби таксі "30-40" Руслан Сайфулін.

У компанії, де працював загиблий, заявили, що нададуть фінансову допомогу в ритуальних послугах та в лікуванні дітей, які залишилися сиротами і зараз перебувають у лікарні невідкладної допомоги.

Нагадаємо, що ДТП сталася на повороті на Черкаську Лозову. Зіткнулися дві автівки. В результаті таксі "30-40" влетіло у відбійник і повисло. Загинули троє людей, ще двоє дітей отримали травми.

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