Водій кортежу Джолі розповів про дивні дії працівників ТЦК на блокпості: ексклюзивні подробиці

Водія кортежу Джолі мобілізували / © ТСН.ua

Мобілізований до ЗСУ 33-річний Дмитро Пищиков, який був водієм кортежу голлівудської зірки Анджеліни Джолі під час її поїздки півднем України, зараз перебуває в навчальному центрі. За його словами, він збирається «служити у війську, як цього потребує держава».

У розмові з кореспондентом ТСН Дмитро зауважив, що дії працівників ТЦК на блокпості його «трошки обурили».

«З документами у мене було все добре. Тобто [була] свіжа ВЛК, я не був у розшуку. На моє запитання, чому я затриманий, працівник поліції мені не зміг відповісти», — сказав мобілізований.

Він наголосив, що у нього були оновлені військово-облікові дані і він ні від кого не ховався. Ба більше, зовсім недавно Дмитро Пищиков, який активно займається волонтерством, приїхав з Донецької області, де у нього не виникало жодних проблем.

За його словами, до ТЦК він дійсно поїхав добровільно, коли його попросили проїхати для уточнення «деяких нюансів».

«Працівники [ТЦК] казали, зараз 10 хвилин, тут маленький нюанс, зараз уточнення буде — відпустимо. Обманули. Потім казали — 15 хвилин, ми відпустимо, поїдете далі, це взагалі не проблема, у вас із документами повний порядок, тому вас затримувати ніхто, ясне діло, не буде. А зрештою сталося так, як сталося», — підсумував Дмитро.

Нагадаємо, тренер з бойового самбо та волонтер із Кропивницького Дмитро Пищиков опинився у центрі уваги ЗМІ після того, як на Миколаївщині його затримали представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Чоловік перебував у складі кортежу голлівудської акторки та амбасадорки ЮНІСЕФ Анджеліни Джолі, яка прибула з миротворчою місією на південь України.

У Миколаївській області кортеж акторки зупинили на блокпості працівники ТЦК та «запросили» водія кортежу Джолі відвідати військкомат для встановлення особи. Таку інформацію повідомили джерела ТСН.ua у командуванні Сухопутних військ ЗСУ. Тим самим там спростували повідомлення про «силове затримання» охоронця.