Водій Land Cruiser, який у Харкові на переході збив дітей, може бути сином місцевого чиновника, - соцмережі

Водій Land Cruiser, який у Харкові на переході збив дітей, може бути сином місцевого чиновника, - соцмережі

Водію загрожує до 8 років позбавлення волі.

У Харкові затримали 34-річного водія автомобіля Land Cruiser, який на пішохідному переході на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської у четвер, 11 листопада, збив двох 13-річних дітей.

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Про це повідомили в Нацполіції Харкова.

За даними поліції, чоловік у травні 2021 року був засуджений на три роки позбавлення волі за скоєння крадіжки з випробувальним терміном на 1 рік. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

"Відкрито провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років або без такого", - повідомили у поліції.

Телеграм-канал "Труха. Харків" повідомив, що винуватцем ДТП може бути син високопоставленого харківського чиновника. Там додали, що водій ніде не працював, проте користувався дорогим автомобілем. Сусіди чоловіка ж розповіли, що підозрюваний часто дивно поводився.

Нагадаємо, голова МВС Денис Монастирський повідомив, що у поліції є інформація про те, що водій автомобіля на момент ДТП міг перебувати під дією наркотиків.

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