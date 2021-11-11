Водій Land Cruiser, який збив дітей на переході у Харкові, шукав "закладку" з наркотиками: показали відео

Водій Land Cruiser, який збив дітей на переході у Харкові, шукав "закладку" з наркотиками: показали відео

У поліції підтвердили, що винуватець ДТП міг бути під впливом наркотиків.

У Харкові на пішохідному переході на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської водій автомобіля Land Cruiser збив двох 13-річних хлопців. Після ДТП у Мережі опублікували відео, як водій, схожий на підозрюваного, шукає "закладку" із наркотиками.

Про це повідомили на телеграм-каналі "Харків Life".

На відео видно, як ймовірно водій автомобіля шукає наркотичні речовини. Він ходить біля клумби та автомобілів. Згодом на кадрах видно, що чоловік таки щось знайшов. Тоді він сідавє у автомобіль. Коли було зняте відео, невідомо.

Також у Мережі повідомляють, що за годину до наїзду на дітей водій грубо порушив правила дорожнього руху.

Нагадаємо, голова МВС Денис Монастирський повідомив, що у поліції є інформація про те, що водій автомобіля на момент ДТП міг перебувати під дією наркотиків.

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