Водій міг діяти навмисно: сплили шокувальні деталі ДТП на Караваєвих дачах

Водій Mercedes-Benz Павло Плешивцев під час судового засідання / © Суспільне

Реклама

Водій Mercedes-Benz міг навмисно скоїти ДТП на Караваєвих дачах у Києві, внаслідок якої загинули четверо людей.

Таку версію озвучила адвокатка родини загиблого Григорія Глушича Надія Чухраєва в коментарі Суспільному.

За її словами, підстави для таких підозр з’явилися після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та свідченнями пасажирки, яка перебувала в авто під час аварії.

Реклама

«Я не маю права поки що розповсюджувати інформацію щодо тих показів, які вона (пасажирка, яка перебувала в авто та залишилася живою, — Ред.) дала, тому що це таємниця досудового розслідування. Але у мене складається картинка, що та риторика, і та позиція, яка була зайнята адвокатом підозрюваного в судовому засіданні, вона є неправдивою», — зазначила адвокатка.

Чухраєва зазначила, що сторона потерпілих не вважає, що аварія сталася через втрату контролю над автомобілем. На їхню думку, дії водія могли бути умисними.

«Ми вважаємо, що він зробив це навмисно. Про причини і про мотив ми хочемо дізнатися», — зазначила Чухраєва.

Варто зазначити, що під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу Павлу Плешивцеву повідомлялося, що, за даними слідства та свідченнями пасажирки, він нібито хотів продемонструвати свої навички швидкісного водіння. Сам підозрюваний заявив, що натиснув на педаль газу через втрату свідомості, але не уточнив, коли саме це сталося. Суд відправив його під варту на час розслідування. Нині чоловік перебуває в лікарні під охороною поліції.

Реклама

ДТП на Караваєвих дачах — деталі

Нагадаємо, увечері 5 червня на Чоколівському бульварі в Солом’янському районі Києва сталася смертельна ДТП. За інформацією правоохоронців, водій автомобіля Mercedes на великій швидкості в’їхав у підземний пішохідний перехід, де перебували люди.

Унаслідок аварії загинули четверо осіб — 12-річний Григорій Глушич, вихователька дитячого садка Ірина Лазарєва та двоє поліцейських. Ще троє людей дістали травми.

У Київській міській прокуратурі раніше повідомляли, що за кермом Mercedes перебував житель Херсонської області. За попередньою інформацією, чоловік неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців через порушення швидкісного режиму.

Як зазначав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, за водієм зафіксували 39 порушень ПДР, більшість із яких пов’язані з перевищенням швидкості. Лише від початку 2025 року він отримав 18 таких порушень.

Реклама

Новини партнерів