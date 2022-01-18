Водій не дотримався безпечної швидкості: на Харківщині зіткнулися два автобуси, є постраждалі

Водій не дотримався безпечної швидкості: на Харківщині зіткнулися два автобуси, є постраждалі

В результаті ДТП тілесні ушкодження отримали 6 пасажирів.

18 січня приблизно о 08:10 на вулиці Центральній у селі Тернова Чугуївського району сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередніми даними, 40-річний водій автобуса "БАЗ" не дотримався безпечної швидкості та дистанції і допустив зіткнення з автобусом "ПАЗ", що рухався попереду.

"Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали 6 пасажирів автобуса "БАЗ", 3 з них доставлені до Чугуївської центральної районної лікарні. Транспортні засоби мають механічні ушкодження", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в автобусі "БАЗ" знаходився 31 пасажир, транспортний засіб "ПАЗ" був без пасажирів.

Наразі поліцейські з’ясовують усі обставини події.

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