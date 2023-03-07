“Водій не хотів мене брати, бо я чоловік”. Як живуть українські чоловіки за кордоном під час війни

Про це не прийнято говорити з причетними. Ми уникаємо відвертостей навіть зі знайомими, аби не поставити їх у незручне становище. Українські чоловіки за кордоном під час війни.

“Кордон ми перетнули одразу, як вдалося вибратися з Херсону, тобто, це було десь 4 чи 5 квітня, – згадує Сергій Григорчук. – Коли ми виїжджали з Херсона, я був єдиний чоловік, мене навіть водій спочатку не хотів брати, бо казав, що вивозить тільки жінок та дітей”.

Сергій Григорчук – слабозрячий чоловік з Херсона. Зараз мешкає в Іспанії, куди йому допоміг виїхати водій-волонтер.

“Я йому сказав, що не бачу майже, що у мене є група інвалідності по зору, – розповідає Сергій. – Показав, що у мене є документи, бачу я приблизно 1-2%. Це в мене з дитинства, тому для військової служби я ніяк не підходжу”.

“До війни я проживав у Херсоні зі своєю сім’єю, – розповідає свою історію Павло Жеребятін, студент з України, який навчається в Іспанії. – Виїжджав з окупації я завдяки перевізникам, при перетині кордону ніяких труднощів не виникло, мені було тоді 17 років”.

В Україні діє закон, який обмежує виїзд чоловіків за кордон. Але і Сергій, і Павло належать до категорії тих, яким виїзд дозволено.

“На кордоні проблем не було. По-перше, тому що інвалідність. По-друге, ще й з трьома дітьми, – каже Сергій Григорчук. – Основним варіантом прихистку була Іспанія, бо колись я насправді мріяв переїхати в сюди. Нас привітно зустріли, люди дуже-дуже відкриті і готові допомагати, тому адаптуємось ми тут дуже непогано, наші діти одразу пішли до школи, ми також одразу почали вчити мову”.

Категорії чоловіків, що мають право на виїзд за кордон чітко прописані законом.

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“Є таке поняття як “білий квиток” – документ про непридатність до військової служби через відповідні захворювання, встановлення відповідної групи інвалідності, – пояснює адвокат юридичної фірми “Аріо” Євген Грушовець. – інша категорія – це чоловіки, які мають на утриманні неповнолітніх трьох дітей, вони мають підтвердити це документом.

Також це чоловіки-піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Чоловіки-піклувальники, які виховують дитину, хвору на тяжкі ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, різні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання. Чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, але яка є інвалідом 1 чи 2 групи, також усиновителі, опікуни, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років. Ще одна категорія – чоловіки, які зайняті постійним наглядом за дитиною, дружиною, а також батьками, які потребують постійного догляду.

Ось перелік підстав для того, щоб чоловік не був мобілізований – відповідно, це також підстави для виїзду за кордон”.

Окремі категорії українських чоловіків мають право на тимчасовий виїзд з України.

“Ціль цього виїзду не повинна бути в особистих інтересах. Існує система “Щлях”, до якої вносять чоловіків, які, наприклад, здійснюють перевезення вантажів, гуманітарної, медичної допомоги з-за кордону, – пояснює Євген Грушовець. – При перетині державного кордону перевіряють всі їхні документи, транспортний засіб, перевіряють, чи дійсно чоловік знаходиться в цій базі як особа, якій надано дозвіл на виїзд за кордон, причому цей дозвіл надається на конкретно визначений термін.Також дозвіл розповсюджується на військовослужбовців, які проходять лікування і реабілітацію за кордоном”.

Окрім цього, Міністерство молоді та спорту видає дозволи для виїзду спортсменів, тренерів для участі в офіційних змаганнях. А Міністерство культури – діячам культури, які їдуть представляти Україну на міжнародній арені чи з метою благодійного збору коштів.

Утім, кожен із нас або має знайомих, або ж знає з новин про чоловіків, які незаконно перетнули кордон під час війни. У багажнику, у бейбі-боксі, у жіночому вбранні, сховалися у потязі, перепливли річку.

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За даними речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка, щодня 20-30 чоловіків намагаються незаконно виїхати з України. Викрито щонайменше 8 угрупувань, які організовували такі схеми. І більшість героїв журналістських матеріалів про тих, кому вдалося, приховує своє справжнє ім’я.

“Якщо ви перетнули кордон з порушенням, тобто поза межами прохідного пункту, полями, лісами, річками тікали з України, в такому випадку передбачено лише адміністративну відповідальність”, – пояснює Андрій Приходько, адвокат, доктор юридичних наук.

“Якщо дійсно буде встановлено, що підставою є бажання уникнути мобілізації, чоловікам може загрожувати кримінальна відповідальність, – наголошує Євген Грушовець. – За ухилення від призову передбачено позбавлення волі на термін від 3 до 5 років. Тобто, мінімум три роки ви можете просидіти у в’язниці”.

Час від часу мережу підривають повідомлення, що втікачам і закордоном не вдається уникнути мобілізації, але фахівці закликають не вестись на провокації.

“Україна встановила певне правило, що повістка має видаватися представниками центрів комплектування, її повинен підписувати керівник, ці правила діють тільки на території України, – наголошує Євген Грушовець. – І вони застосовуються тільки до осіб, які перебувають на території України. Жоден представник центрів комплектування не може поїхати в Польщу або Румунію, щоб відловлювати там чоловіків, які втекли”.

Вже рік тема заборони виїзду чоловіків за кордон викликає пристрасне обговорення у суспільстві.

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“Багато людей не хоче воювати, – констатує факт адвокат Андрій Приходько. – Я вважаю, що ті люди, які сьогодні працюють в режимі війни, які щось створюють, які надають послуги і які платять податки, їх мобілізовувати не потрібно. Я бачив чоловіків, які приходили до мене в юридичну компанію і казали: мене признали непридатним, що мені робити, я хочу йти воювати. А в іншого протилежне питання: мені вручили повістку, що мені робити? Допоможіть, я боюсь, що мене заберуть, в мене діти, сім’я, мене там вб’ють, це крах, розумієте? І мені складно їх засуджувати”.

На кожну новину про виїзд українського чоловіка за кордон під час війни піднімається хвиля хейту. При цьому свою порцію отримують і ті, хто перетнув кордон легально.

“Претензії людей я розумію: є країна, є війна, є чоловіки, які мають воювати, працювати, – каже Сергій Григорчук, який з родиною виїхав до Іспанії. – Але коли люди так поводяться в Україні, вони мають собі задати запитання: а чи захочуть люди, які вже побачили інше життя, повернутися, адже це велика проблема. Поїхало дуже багато мільйонів людей, а повертатися в хейт, туди, де тебе вважають зрадником або боягузом, я особисто подумаю декілька разів, чи хочу я в такій країні жити”.

“Зараз рівень агресії у суспільстві надзвичайно високий. По-перше, людям важливо виливати свій негатив, що, на жаль, більшість робить неекологічно – наприклад, пишучи всілякі образливі коментарі у соцмережах, – коментує ситуацію психологиня Олена Шершньова. – По-друге, люди переживають власні внутрішні складнощі і виміщають це на інших. В ту мить, коли нам хочеться написати неприємний коментар людині, яка легально виїхала з України, нам варто згадати, що наше его в цю хвилину просто розростається до велетенських розмірів. Якщо хейт вас зачіпає, значить, ви самі в глибині душі вважаєте, що в чомусь ви не праві. Я закликаю вас або розібратися, чому ви приймаєте це так близько до серця, або просто змістити фокус уваги і не читати цих коментарів”.

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Варто пам’ятати, що війна завершиться й українці повернуться. З новим досвідом та знаннями. І нам ще разом відбудовувати країну.

“Зараз я навчаюся в інституті на електромеханіка та обслуговування автомобілів, – каже студент Павло Жеребятін. – Це мені дуже подобається, бо коли я ще був на навчанні в Херсоні, в мене була схожа спеціальність. Іспанський стиль життя набагато різноманітніший, ніж український, тут більше люблять гуляти, тут більше свят і менше проблем”.

Утім, Павло зізнається, що дуже сумує за батьком та домівкою: “Батько зараз у батальйоні, скоро відправка на фронт. Дуже хотів би зʼїздити додому та побачитися”.

“Зараз я працюю онлайн, даю уроки шахів, – розповідає про своє іспанське сьогодення Сергій Григорчук. – Все життя я працював тренером з шахів, грав у збірній України серед спортсменів з вадами зору. Звісно, я думаю, що робити далі. Мені дуже подобається тут жити, я бачу для себе перспективи розвитку, але я не хотів би повністю розривати стосунки з Україною. Я точно буду повертатися, гостювати, коли все налагодиться, коли ми переможемо”.