Водій не намагався гальмувати: у Харкові бізнесмени-активісти допоможуть хлопчику, якого збили на "зебрі" (відео)

Після ДТП хлопчик перебуває вдома.

У Харкові на "зебрі" авто на швидкості влетіло в 10-річного хлопчика, який переходив дорогу. Дитина відлетіла на кілька метрів і змогла самостійно здійнятися на ноги. Водія-порушника місцеві бізнесмени-активісти вимагають позбавити прав на кермування авто.

Про це повідомляють учасники новоствореного ГО "Безпечний Харків"

ДТП сталася 17 листопада на пішохідному переході на вулиці Пушкінській в Харкові. Водій автомобіля Ford пролетів один пішохідний перехід і за 20 метрів на іншому, влетів у хлопчика, який йшов дорогою.

Як повідомив харківський науковець та підприємець Едуард Рубін бізнесмени вже поспілкувалися з матір’ю хлопця Ксенією. Жінка самотужки виховує сина, з яким переїхала до Харкова з Луганської області.

"Ксенія прибиральниця, у них зовсім нема родичів, жодного. На лікування гроші збирали батьки однокласників. Там не лише адвокат, там гроші на їжу не завадили б", - написав Рубін.

Зазначається, що 10-річний Антон навчається в 36 школі. Під час ДТП він не отримав серйозних травм, хоча у нього від удару з'явилася велика гематома стегна і болить шия. Хлопець наразі вдома.

"Домовились про зустріч. Ми будемо представляти Антона в адмін провадженні - ставимо собі позбавити водія права керування", - пише Едуард Рубін.

Слід зазначити, що раніше група бізнесменів та адвокатів взялася захищати інтереси постраждалих в ДТП з Infiniti на проспекті Гагаріна.

Нагадаємо, що у Харкові сталася чергова ДТП за участю пішохода. Водій не пригальмував перед пішохідним переходом і збив хлопчика, який саме переходив дорогу.