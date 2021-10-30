Водій не поставив на ручник: у Дніпрі пасажирський автобус "зіграв у боулінг" з двома припаркованими авто (відео)

На щастя, в аварії ніхто не постраждав.

У Дніпрі через неуважність водія автобуса сталася потрійна ДТП. Некерований транспорт, який водій забув поставити на ручник, влетів у припарковані авто.

Про це повідомляє "Дніпро оперативний".

Інцидент стався на Вокзальній площі Дніпра. На відео видно, як водій зупинив автобус та випустив пасажирів. За деякий час він також вийшов із автобуса, при цьому забувшипоставити його на ручні гальма.

Як наслідок, автобус покотився на задньому ходу, трохи розвернувся, а за 30 метрів протаранив два припаркованих легкових автомобіля, після чого й зупинив свій некерований рух.

На щастя, в цій аварії обійшлося без потерпілих.

Нагадаємо, що руйнівна аварія у Дніпрі - вантажівка розтрощила приватний будинок. І все через те, що водій не поставив її на ручне гальмо.

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