- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 229
- Час на прочитання
- 2 хв
Водій обласного ТЦК звільнився із золотими злитками — декларація
При звільненні з ТЦК 2025 року водій показав статки, що перевищують його річний дохід.
Водій Кіровоградського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) привернув увагу своїми статками. Під час процедури звільнення чоловік подав фінансовий звіт, у якому серед іншого майна вказав накопичення у вигляді банківського золота.
Деталі про майно колишнього співробітника стали відомі завдяки публікації в реєстрі електронних декларацій.
Згідно з офіційними даними, протягом 2025 року на посаді водія у військкоматі чоловік заробив 200 тис. грн. Додатковим джерелом його доходу стала пенсія, що сстановила 75 тис. грн.
Водночас у розділі фінансових активів декларант зазначив готівкові кошти або рахунки у розмірі 300 тис. грн, а також золоті злитки, ринкова вартість яких оцінюється у 220 тис. грн.
Відомо, що водій офіційно завершив свою роботу в обласному ТЦК 2025 року.
«Золота лихоманка» серед посадовців
Цей випадок не є поодиноким серед представників державних структур та військових установ. Раніше аналогічні активи фіксувалися і в інших звітах:
Так, співробітник Київського обласного ТЦК Олег Коломієць разом із дружиною офіційно придбав кілограм золота.
Коштовні злитки декларували керівник підрозділу зберігання боєприпасів, ексочільник прокуратури Тернопільщини Микола Петришин, а також представник НАЗК.
Також про наявність золотих накопичень звітували посадовці митниці та колишні члени наглядової ради «Укрфінжитла».
Тенденція до зберігання заощаджень у дорогоцінних металах стає все більш помітною серед українських держслужбовців та працівників оборонної сфери.
Раніше йшлося про обшуки в Закарпатському обласному ТЦК. СБУ та Нацполіція 29 грудня провели санкціоновані обшуки у «керівництва і співробітників» Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.