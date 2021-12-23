Водій перевтомився: у Рівненській області мікроавтобус врізався у вантажівку, яка пропускала поїзд (фото)

Водія буса госпіталізували.
Поблизу села Полиці Вараського району Рівненської області у четвер, 23 грудня, водій мікроавтобуса врізався у вантажівку, яка зупинилась на залізничному переїзді, щоб пропустити поїзд.
Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на речницю Нацполіції Рівненщини Юлію Мозоль.
За даними поліції, ДТП сталась о 2:00 ночі. Там бус не зупинився та врізався у вантажний автомобіль, який пропускав поїзд. За кермом мікроавтобуса був 38-річний водій. Він пояснив поліції, що аварія сталась через те, що він довго їхав за кермом та перевтомився.
Водія мікроавтобуса госпіталізували. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Триває слідство.
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