Водій перевтомився: у Рівненській області мікроавтобус врізався у вантажівку, яка пропускала поїзд (фото)

Водій перевтомився: у Рівненській області мікроавтобус врізався у вантажівку, яка пропускала поїзд (фото)

Водія буса госпіталізували.

Поблизу села Полиці Вараського району Рівненської області у четвер, 23 грудня, водій мікроавтобуса врізався у вантажівку, яка зупинилась на залізничному переїзді, щоб пропустити поїзд.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на речницю Нацполіції Рівненщини Юлію Мозоль.

За даними поліції, ДТП сталась о 2:00 ночі. Там бус не зупинився та врізався у вантажний автомобіль, який пропускав поїзд. За кермом мікроавтобуса був 38-річний водій. Він пояснив поліції, що аварія сталась через те, що він довго їхав за кермом та перевтомився.

Фото: Нацполіція Рівненської області, Суспільне

Водія мікроавтобуса госпіталізували. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Триває слідство.

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