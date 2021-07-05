Водій під наркотиками збив на смерть велосипедиста біля Івано-Франківська: фото

Водій під наркотиками збив на смерть велосипедиста біля Івано-Франківська: фото

40-річний чоловік помер на місці ДТП.

Сьогодні, 5 липня, о 02:10 годині ночі між Тисменицею та Івано-Франківськом водій у стані наркотичного сп’яніння збив велосипедиста. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

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Про це повідомила пресслужба поліції Івано-Франківської області.

ДТП сталась на вулиці Тисменицькій. На місці пригоди слідчо-оперативна група попередньо встановила, що водій автомобіля Audi A4 - 29-річний місцевий мешканець, рухаючись автодорогою Н-18 "Івано-Франківськ-Тернопіль", здійснив наїзд на велосипедиста.

ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

Потерпілий перетинав на велосипеді проїзну частину дороги. У результаті аварії 40- річний франківець помер на місці події.

ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

Водія в медичному закладі перевірили на стан сп’яніння. За висновком лікаря керманич перебував у наркотичному сп’янінні.

ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.

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