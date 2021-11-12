Водій позашляховика, який збив дітей у Харкові, перебував під дією метадону

Водій позашляховика, який збив дітей у Харкові, перебував під дією метадону

Якщо в суді буде доведено вину підозрюваного, він вирушить за ґрати на строк до восьми років.

Водій позашляховика, який 11 листопада збив на проспекті Науки у Харкові двох підлітків, був під дією наркотичних речовин.

Про це пише видання Kharkiv Today.

Як з'ясувалося, у біоматеріалі, який відібрали та відправили на експертизу, містилася наркотична речовина.

"Проведено хімічний аналіз сечі водія. Водій на момент ДТП перебував у стані наркотичного сп'яніння метадоном", — розповіли у прокуратурі області.

Відносно водія готують підозру за ч. 2 ст. 286-1 (“Порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння”) КК України. Йому загрожує до восьми років ув'язнення.

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