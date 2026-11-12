Водій прокатав військового ТЦК на капоті 150 метрів: чоловіка жорстко покарали

ТЦК / © Цензор.нет

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На Хмельниччині засудили 57-річного водія, який збив працівника ТЦК, провіз його на капоті 150 метрів і завдав тяжких травм.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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Подія сталася у квітні 2026 року в місті Волочиськ. Поліцейські зупинили авто, за кермом якого був 57-річний чоловік, а військові ТЦК та СП під час перевірки виявили, що він порушив правила військового обліку.

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Зазначається, щоб уникнути подальшої перевірки, чоловік поїхав прямо на військового, який стояв попереду. Після удару потерпілий опинився на капоті, але водій не зупинився і провіз його близько 150 метрів, доки той під час маневру не впав на дорогу. Військовий дістав тяжкі травми голови — переломи черепа та забої головного мозку, через що переніс кілька операцій і довго лікувався.

«У суді обвинувачений заперечував умисне заподіяння тілесних ушкоджень. Водночас прокурори довели його вину на підставі показань свідків, відеозаписів та висновків судово-медичних експертиз», — зазначили у прокуратурі.

Суд визнав чоловіка винним у навмисному нанесенні тяжких травм службовій особі (ч. 3 ст. 350 КК України) і призначив йому 7 років тюрми. Окрім цього, засуджений повинен виплатити потерпілому майже 450 тисяч гривень компенсації. До остаточного рішення у справі водій сидітиме під вартою без можливості вийти під заставу, але вирок ще можуть оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, чоловік прийшов до ТЦК, щоб оформити відстрочку через догляд за батьком з інвалідністю II групи, проте замість цього його мобілізували. Він оскаржив це рішення в суді й домігся звільнення зі служби. Апеляційний суд вирішив, що незаконна мобілізація не може вважатися законною, а права людини потрібно захищати на ділі, а не лише на папері.

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