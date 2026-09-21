Водій прокурора ОГПУ Сергія Кропиви Сергій Куций / © Суспільне

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Водій прокурора ОГПУ вніс 3 млн грн застави та вийшов з-під варти, водій прокурора Офісу генерального прокурора Сергія Кропиви, який є фігурантом провадження НАБУ та САП щодо діяльності мережі шахрайських колцентрів, вийшов з-під варти. За нього внесли заставу у розмірі 3 млн грн.

Про це повідомили у пресслужбі Вищого антикорупційного суду, передає Суспільне.

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Після внесення застави суд поклав на Куцого низку процесуальних обов’язків. Зокрема, він має прибувати за викликом детектива, прокурора або суду, а також повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

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Куций також має здати паспорти для виїзду за кордон та не спілкуватися з окремими особами, серед яких Сергій Кропива та Івахненко. Йому призначили носіння електронного браслета.

У чому підозрюють Куцого

Сергію Куцому інкримінують участь у злочинній організації та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

За версією слідства, від жовтня 2025 року до вересня 2026 року він був учасником злочинної організації, яка забезпечувала роботу мережі шахрайських колцентрів.

Кримінальне провадження розслідують НАБУ та САП. У справі також фігурує прокурор ОГПУ Сергій Кропива.

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Нагадаємо, йдеться про масштабну спецоперацію «Карфаген» з викриття злочинного угруповання, яке діяло на базі Офісу генерального прокурора.

Слідство встановило, що посадовці систематично покривали діяльність мережі шахрайських колцентрів і паралельно відмивали мільйонні статки.

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