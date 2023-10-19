Водій шкільного автобуса відмовився від мобілізації через матір з 2 групою інвалідності: як його покарали

У Полтавській області судили водія шкільного автобуса, який відмовився від мобілізації через хвору дитину та матір з 2 групою інвалідності. За це його засудили до іспитового терміну позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку Лохвицького районного суду Полтавської області.

Чоловіка визнали придатним до служби в армії

За даними суду, чоловік працює водієм шкільного автобуса у Лучанській ЗОШ І-ІІІ ступенів. Він 5 вересня 2023 року був визнаний придатним до військової служби.

Він повинен був прийти 19 вересня до ТЦК і СП для відправлення на військову службу, проте цього так і не зробив. А тому його звинуватили в ухиленні від військової служби.

Чому водій автобуса відмовився від мобілізації: його пояснення

На суді чоловік повідомив, що староста села повідомила йому про те, що потрібно сходити до військкомату. Там його визнали придатним до військової служби, проте він ухилився від призову.

На суді чоловік свою відмову пояснив тим, "що має на утриманні сина 13 років, який є дитиною з особливими потребами, має відхилення в розумовому розвитку, дружину не завжди слухає, а лише його як батька; крім того має матір - інваліда ІІ групи по зору та батька-гіпертоніка, у нього є ще рідний брат, який би міг доглядати за батьками, проте той постійно у відрядженнях".

Вирок суду

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 3 років позбавлення волі. Реальний термін суд замінив на рік іспитового.

Також на думку суду ухилянт повинен "щомісячно в межах своїх можливостей перераховувати кошти на відкритий Національним банком України спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України".

Вирок суду

Нагадаємо, у Харківській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації.

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