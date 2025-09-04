ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
548
2 хв

Водій шокував поліцейських вмістом алкоголю у крові: скільки він випив і чому його зупинили

У Дунаївцях поліцейські затримали водія з рекордним вмістом алкоголю в крові, що перевищував норму у 19 разів.

Ірина Ігнатова
Алкотест

Алкотестер показав перевищення нори вмісту алкоголю у 19 разів / © Національна поліція України

У місті Дунаївці Хмельницької області ввечері середи, 3 вересня, поліцейські зупинили 52-річного водія за дрібне порушення правил дорожнього руху — чоловік забув пристебнутися паском безпеки. Але під час спілкування офіцер помітив у 52-річного громадянина ознаки алкогольного сп’яніння і запропонував добровільно пройти тест. Результат виявив приголомшливе перевищення норми вмісту алкоголю у крові.

Про це повідомила поліція Хмельницької області на своїй сторінці у Facebook.

«Поліцейський офіцер громади зупинив автомобіль „ВАЗ 21091“ за порушення водієм правил користування ременем безпеки, але під час спілкування помітив у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння та запропонував пройти освідування. Перевірка за допомогою приладу „Драгер“ показала, що вміст алкоголю у крові водія сягає 3,83 проміле. Такий показник перевищує норму аж у 19 разів», — йдеться у дописі.

Покарання за скоєне правопорушення

Поліцейські склали стосовно порушника правил дорожнього руху протокол за порушення правил користування ременями безпеки (ч. 5 ст. 121 КУпАП) та керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння (ч. 1 ст. 130 КУпАП).

За п’яне кермування 52-річного водія очікує суворе покарання. Якщо це його перше подібне правопорушення і суд визнає його винним, чоловікові доведеться сплатити штраф у розмірі 17 000 гривень. Крім того, за законом його позбавлять права керувати автомобілем строком на 1 рік.

Що означає 3,83 проміле

Норма вмісту алкоголю у крові для водіїв в Україні становить 0,2 проміле. Показник 3,83 проміле — це надзвичайно висока концентрація, яка свідчить про сильне алкогольне отруєння і становить загрозу для життя.

Щоб досягти такого показника, людина з середньою вагою 75–80 кг мала б випити:

  • близько 1–1,5 літра горілки (40% вмісту алкоголю);

  • близько 3–4 літрів вина;

  • або понад 8–10 літрів пива.

Варто зазначити, що це дуже приблизні розрахунки. Точний показник залежить від багатьох факторів, зокрема від статі, ваги, віку, швидкості споживання та індивідуальних особливостей організму.

Нагадаємо, в Україні суворо карають за яскраве світло фар і навіть позбавляють прав у деяких випадках. Правоохоронці попереджають, що неправильно встановлене освітлення може засліпити зустрічного водія і стати причиною серйозної аварії.

548
