Водій скоїв напад на поліцейського в Ужгороді: чим усе закінчилося

Від удару ногою під час затримання постраждав один із керівників Ужгородського районного управління поліції.

У п’ятницю, 29 березня, в Ужгороді затримали водія BMW, який після зупинки його транспортного засобу через неадекватну їзду завдав тілесних ушкоджень співробітнику поліції.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Закарпатської області.

У повідомленні йдеться, що водій автомобіля марки BMW здійснював різкі маневри на одній із вулиць центральної частини міста, неподалік пішохідної зони. Після зупинки авта правоохоронцями водій почав агресивно себе поводити та завдав тілесні ушкодження співробітнику поліції.

У поліції повідомили, що 37-річного зловмисника затримали одразу на місці події. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України, санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі. Окрім того, щодо водія буде складено адміністративні матеріали за порушення ПДР.

Місцевий журналіст Віталій Глагола у своєму дописі у Telegram уточнив, що інцидент трапився на вулиці Небесної Сотні, якою чоловік на сірій BMW кілька разів промчав із шаленою швидкістю.

“Під час чергового проїзду кілька поліцейських зупинили авто та зробили зауваження. Після цього водій вийшов з авто і влаштував розбірки із маханням кулаками”, - повідомив журналіст.

За його інформацією, від удару ногою під час затримання постраждав один із керівників Ужгородського районного управління поліції.

Віталій Глагола додав, що пасажирка BMW після затримання водія пересіла за кермо та поїхала в невідомому напрямку, тож авто тепер розшукує поліція.

Нагадаємо, у серпні минулого року в Дніпрі патрульний поліцейський застрелив пасажира автомобіля. Водійка авто проігнорувала вимоги правил дорожнього руху, а після зупинки - пасажир чинив спротив і влаштував конфлікт.

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